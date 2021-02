Casi Covid, il sindaco chiude una scuola a Salerno Ad Agropoli chiusi tutti gli istituti per la giornata di domani

Resterà chiusa fino al 12 febbraio il plesso scolastco Monsignor Giovanni Pirone dell’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II, di via Abella Salernitana. L'ordinanza che dispone la sospensione delle lezioni in presenza e il ritorno alla didattica a distanza è stata firmata oggi dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Dopo aver ricevuto la richiesta da parte della dirigente scolastica, il primo cittadino ha informato il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Salerno che, si legge nell'ordinanza, «ha espresso il proprio ntlla osta alla sospensione temporanea delle attivita` di tutte le classi del plesso scolastco Monsignor Giovanni Pirone dell'Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II di via Abella Salernitana, in cui si descrivono plurime difficolta` organizzative e la presenza nei vari plessi dello stesso istituto di alcuni casi di contagio covid-19».

Ma quello di Salerno non è l'unico caso di chiusura. Ad Agropoli il sindaco Adamo Coppola ha disposto la sospensione delle lezioni in presenza in tutte le scuole per la giornata di domani. «I nuovi casi di positività emersi nei giorni scorsi che incrociano più Istituti hanno visto l'Asl ad avere difficoltà nello stilare le relative catene di contatto. Ad oggi il personale non è riuscito, per le motivazioni più diverse, a contattare tutte le persone al fine di predisporre le necessarie verifiche del caso. Al fine di agevolare l'espletamento di tali operazioni, per ragioni precauzionali e di cautela, d'accordo con l'Asl, ho disposto per la giornata di domani, lunedì 8 febbraio, la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole presenti sul nostro territorio, ad eccezione di quelle dell'infanzia».