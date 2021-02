Violano norme anti-Covid: multate 92 persone, chiusi 6 locali In tanti non indossavano la mascherina; titolari sorpresi a somministrare superalcolici

Continuano i controlli delle forze dell'ordine nel Salernitano per garantire il rispetto delle norme anti-Covid. La task force disposta dalla Questura di Salerno nella settimana che si è appena conclusa ha dato i seguenti risultati: sono state controllati 7699 persone e 4470 veicoli; 92 persone sono state sanzionate per aver violato le norme anti-Covid (tra cui il mancato uso della mascherina). Le forze dell'ordine hanno, poi, controllato 1859 locali, multando 20 titolari. Per 6 è stata disposta anche la sanzione della chiusura provvisoria.

Tra le sanzioni elevate, una riguarda un locale di piazza Sant’Agostino, a Salerno: il titolare somministrava superalcolici dopo le 18 a numerosi giovani avventori del locale. Nella stessa piazza sono stati multati anche diversi giovani per assembramento. A Battipaglia, invece, è stato sanzionato il titolare di un locale perché permetteva agli avventori di consumare assembrati, ed oltre il numero consentito, all’interno del locale e ben oltre le 18. Anche gli stessi avventori sono stati sanzionati. Sanzionata pure una sala giochi e punto scommesse online perché aperta, nonostante la sospensione di tali attività.

Sono, inoltre, stati predisposti ulteriori servizi interforze per la prossima settimana. Continua, infatti, l’attività della Questura di coordinamento tecnico operativo di tutte le forze in campo, nell’interesse generale di una serena fruizione degli spazi pubblici e di quelli aperti al pubblico, al fine di garantire la sicurezza, prevenendo assembramenti e evitando comportamenti dannosi per la salute pubblica, onde evitare il passaggio ad “aree” di maggior rischio con le relative previste misure di contenimento più restrittive.