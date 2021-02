Dolore a Salerno: stroncato dal Covid il 40enne Enzo Casella Era uno dei portatori di San Matteo, lascia la moglie e due figli

Dolore a Salerno per la morte di Vincenzo Casella, deceduto a soli 40 anni dopo aver contratto il Covid 19. Tifosissimo della Salernitana, era uno dei Portatori della Statua di San Matteo. Lavorava come pescivendolo al mercato rionale di Pastena. Si è spento ieri all'ospedale Ruggi D'Aragona. Venti giorni fa la positività al tampone, poi le sue condizioni di sono aggravate inesorabilmente.

Oggi la benedizione della salma alle 14.30, presso la chiesa di Santa Maria Regina Pacis nel quartiere Fuorni.

Casella lascia la moglie Anna, e due figli. Tantissimi i messaggi di affetto da parte di amici e conoscenti. "Questo maledetto virus ti ha strappato alla tua famiglia, ai tuoi figli, sei stato un magnifico padre e uomo, fai buon viaggio" scrive un familiare sui social.

Cordoglio anche da parte dell'Anva Salerno che scrive: “Oggi la grande famiglia dei venditori ambulanti di Salerno ha perso un collega davvero buono, oggi è volato in cielo il nostro amico Enzo Casella, lasciando un vuoto in ognuno di noi.

Tutti i colleghi dei mercati di Via De Crescenzo, Via Piave e via Robertelli a Salerno hanno deciso di restare chiusi, domani martedì 9 febbraio, in segno di lutto e alla famiglia, in particolare alla moglie Anna ed ai figli Raimondo e Marco esprimiamo le nostre più sentite condoglianze. Ciao Enzo... R.I.P.”