Allerta meteo: a Salerno scuole chiuse anche domani La decisione del sindaco Vincenzo Napoli

“L'allerta diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania impone la proroga della sospensione della didattica in presenza anche per la giornata di domani mercoledì 10 febbraio” a darne notizia in una nota il comune di Salerno.

“Secondo il bollettino diramato dalla Protezione civile regionale, infatti, si assisterà ad un peggioramento dalla nottata fino alle 23.59 di domani mercoledì 10 febbraio.

La decisione è stata assunta dopo una serie di incontri di verifica che il Sindaco Vincenzo Napoli ha tenuto in queste ore con gli organi preposti” precisano dall'Ente.