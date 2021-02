A3: chiuso per una notte il tratto Cava de' Tirreni Salerno La disposizione per consentire l'ispezione di ponti e viadotti

Autostrade Meridionali comunica che, sulla A3 Napoli-Pompei- Salerno, per consentire attività di ispezione delle “opere d'arte”, ponti e viadotti, previste in orario notturno, dalle 22 di giovedì 11 alle 6 di venerdì 12 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Cava De' Tirreni e Salerno, in entrambe le direzioni, verso Salerno e in direzione di Napoli. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso Salerno, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Cava De' Tirreni, percorrere la viabilità ordinaria ed eventualmente rientrare a Salerno; verso Napoli, entrare sulla A3, alla stazione di Cava De' Tirreni, per proseguire in direzione di Napoli.