Frana tra Salerno e Vietri sul Mare: colpite due auto Fortunatamente non si registrano feriti. Ma la strada è stata interdetta

Il maltempo continua a provocare danni in provincia di Salerno. Intorno alle 14.30 si si è verificato uno smottamento sulla strada statale 18, nel territorio comunale di Salerno ma al confine con Vietri sul Mare. Dal costone roccioso che si trova alle spalle di un distributore di carburanti sono piovuti detriti e sassi che hanno colpito anche due auto in transito fortunatamente senza provocare feriti. La viabilità è stata interrotta ed il traffico è in tilt soprattutto nel tratto che dalla Costiera Amalfitana conduce al capoluogo. Sul posto ci sono gli agenti della polizia locale, i tecnici del settore ambiente del Comune di Salerno, quelli della Provincia di Salerno e i vigili del fuoco. Si attende l'arrivo dei rocciatori che provvederanno ad effettuare un primo sopralluogo. Ma il timore è che, come accaduto già in passato, la strada possa restare a lungo chiusa, provocando disagi ai cittadini salernitani e a quelli di Vietri sul Mare e di Cava de' Tirreni. Al momento, infatti, è già stata predisposta la viabilità alternativa che prevede l'utilizzo dell'autostrada con uscita o a Salerno o a Cava de' Tirreni.