Salerno piange Federico Russo, un grande cuore granata Stava lottando da tempo con il Covid, il cordoglio della Salernitana e dei tifosi

La città di Salerno piange la scomparsa di Federico Russo, personaggio noto negli ambienti sindacali ma soprattutto in quelli del tifo granata. Per lui la Salernitana era molto più di una passione. Russo stava lottando da tempo con il Covid, mostro invisibile che ha complicato il suo quadro clinico fino a provocarne la morte. «L’U.S. Salernitana 1919, la Proprietà, i dirigenti, i giocatori e tutto lo staff si stringono attorno al dolore che ha colpito la famiglia Russo per la scomparsa del caro Federico, storico tifoso granata», il messaggio di cordoglio pubblicato dalla società granata sul suo sito ufficiale. Ma sono stati soprattutto i tifosi e quanti hanno conosciuto Russo a ricordarlo attraverso i social. «Appassionato sostenitore della casacca granata dai tempi del Vestuti, si è sempre contraddistinto per la sua umanità e cordialità nei rapporti personsli e comunque per la sua competenza nel mondo del calcio», ha scritto Riccardo Santoro a nome del Centro di Coordinamento Salernitana Clubs. «Un grande uomo e tifoso è andato via ma sarà sempre con noi dall'alto del cielo a gridare forza Granata».