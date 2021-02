Rottura della condotta, in migliaia senza acqua a Salerno Sospensione idrica in diversi quartieri, attivo un servizio di autobotti

A causa della improvvisa rottura della condotta dell’acquedotto del Basso Sele è stata sospesa la fornitura ai serbatoi anche di Salerno Sistemi che “per attenuare i disagi all’utenza interessata, sta ricorrendo ad apporti sostitutivi e/o integrativi da altre fonti di approvvigionamento, effettuando manovre sulla rete idrica”.

Per preservare volumi utili, e garantire regolare erogazione nelle diurne (come già sta avvenendo per la giornata di oggi) verrà attuata la chiusura in orario serale per oggi a partire dalle 20,30 e sino alle 6,30 di domani (venerdì 12 febbraio) nelle seguenti zone: Sant’Eustachio, Quartiere Italia, Quartiere Europa, Picarielli, Santa Margherita, Pastena, Ponte Guazzariello, Torrione, Felline, Casarse, Lauro, Viale delle Ginestre.

Rimarranno inevitabilmente prive di erogazione idrica, per l’intera durata dei lavori, le utenze alimentate direttamente con condotta adduttrice dell'acquedotto del Basso Sele: via Monticelli (parte alta); via Zoccoli (parte alta); Via San Nicola del Pumbolo (parte alta), via Ciotoli (parte bassa).

Per queste utenze si sta organizzando un servizio autobotte, già mandato questa mattina nella zona di Via Monticelli (parte alta), per limitare al minimo i disagi.

Nella mattinata di domani venerdì 12 febbraio, Salerno Sistemi SpA, sulla base delle informazioni che perverranno dall’ASIS SpA circa i tempi di ripristino, potrà aggiornare il quadro riepilogativo delle condizioni di fornitura per i giorni seguenti.