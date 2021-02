Gelo a Salerno: i suggerimenti per salvare gli impianti idrici Le raccomandazioni di Salerno Sistemi

In previsione di importanti abbassamenti delle temperature, con probabili rischi di gelate (specie in orari notturni), Salerno Sistemi SpA suggerisce di adottare tutte le precauzioni possibili al fine di evitare potenziali disagi derivanti dal congelamento degli impianti esterni, in particolare dei contatori di utenza.

“Si ricorda che il Regolamento di Utenza riporta in merito:

- all'Art 29 comma 3 che "il contatore deve essere ubicato in modo da non essere esposto al gelo, né alla polvere e lontano da fonti di calore”. Le nicchie o i pozzetti all'interno dei quali sono collocati i contatori possono essere protetti con materiale isolante (come ad esempio polistirolo o poliuretano espanso, facilmente reperibili presso rivenditori del settore edile)

- all'Art.19 che "L’utente deve provvedere a lasciare defluire una conveniente quantità d’acqua nella stagione invernale affinché il gelo non provochi danni alla conduttura di presa, agli apparecchi relativi e al contatore (n.d.a. E' sufficiente utilizzare una modesta quantità d'acqua, da raccogliere magari all'interno della vasca da bagno, così da poterla riutilizzare evitando inutili sprechi); le eventuali operazioni di disgelo sono in genere eseguite da personale della Società. In ogni caso sono a carico dell’utente le spese per il disgelo, per le riparazioni ed eventuali sostituzioni per danni a lui imputabili, nonché il consumo di acqua dispersa".

In aggiunta nelle case non abitate, è consigliabile chiudere il rubinetto a monte del misuratore e provvedere allo svuotamento dell’impianto interno prima della stagione invernale. Con il rialzarsi delle temperature, è bene verificare lo stato dei contatori ed i livelli di consumo, in quanto lo scioglimento del ghiaccio porta alla luce eventuali rotture e perdite in atto. In caso di danni all’impianto interno, si consiglia di chiudere subito la valvola generale dell’acqua e chiamare un idraulico di fiducia per le necessarie verifiche e riparazioni.

In caso di impianti condominiali, con l'arrivo della stagione invernale è buona norma verificare la funzionalità delle valvole di intercettazione alla base delle colonne montanti, proteggere dal gelo le tubazioni esposte all'aria e i contatori dei servizi comuni e utilizzare, se possibile, le prese d’acqua per i servizi condominiali per scaricare temporaneamente le colonne montanti in caso di freddo particolarmente intenso”.

Per eventuali segnalazioni di emergenza relative guasti o disservizi idrici è disponibile il Numero Verde 800 370 303.