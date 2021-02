Coldiretti: donati 3mila kg di prodotti in pacchi solidali Il made in Italy a associazioni del territorio

Continua la maratona di solidarietà Coldiretti. Saranno distribuiti, sabato 13 febbraio, i pacchi solidali con il meglio della produzione agricola nazionale, alle associazioni "L'abbraccio", Casa Nazareth, Onmic, Sant'Andrea dell'Annunziatella, Salerno accoglie, Mensa San Francesco, Cooperativa Insieme e Associazione Quartiere Ogliara. Sono tremila chili di prodotti made in Italy che andranno alle famiglie salernitane in difficoltà. “L’iniziativa di solidarietà è promossa dagli agricoltori – spiega il direttore Enzo Tropiano – per aiutare a combattere le nuove povertà e offrire ai più bisognosi attraverso il valore della ‘restituzione’. Coldiretti ha voluto dare un segno concreto di solidarietà degli agricoltori verso le fasce più deboli della popolazione colpite dalle difficoltà economiche. Purtroppo la crisi legata al covid ha fatto aumentare il numero di persone in difficoltà e le problematiche per imprese e famiglie. Con questi pacchi sosteniamo le fasce più colpite dall’emergenza”.