Sorpresi a giocare a calcetto, multate 10 persona a Salerno Nel complesso sanzionate 113 persone e 19 titolari di locali. Sei attività sono state chiuse

I poliziotti li hanno sorpresi mentre giocavano una partita di calcetto in via Ligea, nella zona del porto di Salerno. Per questo motivo dieci persone sono state sanzionate, in quanto l'attività sportiva “di contatto” rientra tra quelle vietate dalle dalle norme anti-Covid. Nel complesso, delle 5857 persone e 3305 vetture controllate, sono state 113 le persone sanzionate dalle forze dell'ordine per il mancato uso della mascherina.

Nel corso della settimana appena trascorsa sono stati controllati anche 1700 esercizi pubblici: 19 titolari sono stati multati per il mancato rispetto della normativa anticovid e sei attività sono state chiuse. A Battipaglia il titolare di un bar è stato sorpreso mentre somministrava cibo e bevande all’interno del locale dopo le 18, consentendo anche dei “festeggiamenti” con diciotto persone all’interno e all’esterno della propria attività. Il locale è stato chiuso per cinque giorni, mentre i clienti sono stati identificati e sanzionati. Stesso provvedimento è stato adottato per un bar del centro di Salerno che consentiva la somministrazione oltre le 18.