Carnevale, sindaco chiude piazze e Arenile di Santa Teresa Il provvedimento per evitare assembramenti

Al fine di scongiurare possibili situazioni di assembramenti nel giorno di Carnevale, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha disposto, per martedì 16 febbraio, dalle ore 9.00 alle ore 22.00, la chiusura di Piazza Abate Conforti, Piazza Sant’Agostino e arenile di Santa Teresa, lasciando libero accesso agli esercizi commerciali. La fascia tricolore ha deciso di adottare il provvedimento per cercare di contenere l'escalation di contagi da Covid 19.

La stessa decisione era stata presa in queste ore dai sindaci di Angri e Giffoni Sei Casali che hanno chiuso con ordinanze ad hoc parchi cittadini, ville, parchi giochi per bambini. "Le aree sono state già delimitate, così come le sedute presenti e le zone soggette a sosta anche momentanea. Confido in ogni caso nella collaborazione di tutti, i soli provvedimenti delle ultime due ordinanze sindacali non bastano. Occorre massimo rigore e rispetto delle regole da parte di tutta la cittadinanza", a precisarlo Cosimo Ferraioli fascia tricolore di Angri.