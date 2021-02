Sicurezza, istallate nuove telecamere a Salerno L'intervento nella centralissima Piazza San Francesco

Atti vandalici, violenza, massima attenzione alla sicurezza in città, presentati questa mattina dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli i dettagli del nuovo impianto di video sorveglianza installato nella centralissima Piazza San Francesco. Le nuove telecamere rientrano in un programma che ha visto interessati altri punti strategici della città, come centro storico a largo Barbuti e piazza San Giovanniello.

Ma scatta già la polemica, proprio da parte dei residenti, sulla posizione degli occhi elettronici che non consentirebbe di vigilare bene su tutta l'area.