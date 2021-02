«Sversamenti di liquami non identificati nel mare di Salerno» La denuncia della delegazione salernitana di Marevivo: «Episodi vergognosi»

«Ancora sversamenti di liquami non identificati nello specchio d’acqua antistante il lungomare di Salerno». La denuncia è stata lanciata dalla delegazione di Salerno di Marevivo che ha prontamente allertato l’Arpac al fine di effettuare una campionatura. «Solo pochi giorni fa, venerdì 12 febbraio, era stato segnalato un altro sversamento sempre nel mare di Salerno, in centro città, visibile dal lungomare. Anche in quell’occasione i rappresentanti della Delegazione si sono recati personalmente sul posto, allertando la Capitaneria di Porto che è intervenuta con i propri mezzi, via mare e via terra, e che porterà avanti le opportune indagini. Un episodio del genere – spiegano in una nota i rappresentanti di Salerno Marevivo - rappresenta un ulteriore campanello d’allarme, un segnale dell’importanza ormai non più rinviabile dei lavori di manutenzione degli impianti fognari e di depurazione delle acque per il quale la Delegazione chiede riscontri agli Enti preposti». «Questi episodi sono davvero vergognosi e feriscono il mare della nostra città, tra l’altro, in uno dei luoghi più visibili. È opportuno che si sviluppi una reale consapevolezza della necessità della tutela del nostro mare», ha dichiara Pietro Vuolo, referente della delegazione campana dell’associazione ambientalista Marevivo Onlus. «Non smetteremo di monitorare la situazione finché non avremo una risposta».