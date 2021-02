Rifiuti, Fp Cgil:più controlli contro il l'apertura dei sacchi "Il Prefetto convochi Comune, Salerno Pulita e sindacati"

Continua a registrarsi in città il fenomeno dell'apertura delle buste dell'indifferenziato, nelle ore notturne del lunedì, che non pochi problemi sta creando agli operatori di Salerno Pulita, costretti a ripulire vere e proprie micro discariche, ed ai quei cittadini che conferiscono correttamente i rifiuti secondo il calendario vigente della raccolta differenziata. A questo si aggiunge anche l'inclinazione, da parte di una fetta di salernitani, che al contrario di altri scambiano il giorno di conferimento per quello del deposito ingombranti, lasciando davanti ai portoni dei palazzi rifiuti che andrebbero invece conferiti alle isole ecologiche.

"È ora di mettere fine a questi episodi: cittadini ed operatori ecologici sono esasperati. - denuncia il segretario generale Fp Cgil Salerno Antonio Capezzuto - C'è bisogno di ritornare alla prevenzione e repressioni di questi comportamenti, attraverso un più attento e capillare controllo del territorio. Per questo chiediamo al Prefetto di Salerno di convocare quanto prima Comune, Salerno Pulita e organizzazioni sindacali - è la richiesta della Fp Cgil Salerno - per mettere in campo le azioni di contrasto necessarie ad arginare il fenomeno".