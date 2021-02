Salerno: controlli straordinari al porto commerciale Al lavoro diverse pattuglie della polizia stradale ed un elicottero |VIDEO

Sono in corso, da questa mattina, controlli straordinari al porto commerciale di Salerno: in campo diversi agenti della polizia stradale ed anche un elicottero. Controlli mirati a verificare, tra le altre cose, la regolarità dei documenti di autisti e mezzi pesanti in entrata ed uscita dallo scalo commerciale. Particolare attenzione anche alla verifica della quantità di ore di guida di ogni conducente, al fine di scongiurare eventuali incidenti. In particolare, ogni autista professionista, secondo la legge, può guidare fino ad un massimo di 9 ore al giorno. Solo due volte a settimana questo limite può essere allungato di un'ora ed arrivare a 10 ore al giorno.