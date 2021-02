"Vaccini,usiamo la sede di Matierno": la proposta di Carbonaro L'edificio di Viale della Repubblica, appena ristrutturato, per l'immunizzazione di massa

In una città alla ricerca di strutture dove poter somministrare i vaccini, la soluzione potrebbe essere a portata di mano. Ne è convinto il consigliere comunale Antonio Carbonaro, che in una missiva indirizzata al sindaco ha avanzato una serie di proposte relativa all'emergenza da Covid 19.

Carbonaro suggerisce di prendere in considerazione, per la campagna di vaccinazione di massa, l'edificio di Viale della Repubblica al quartiere Matierno. Si tratta di una struttura recentemente riammodernata nell'ambito dei finanziamenti per il bando delle periferie.

"Inoltre si segnala anche la presenza di un ampio parcheggio, realizzato sul terrazzo di copertura dello stabile", sottolinea l'esponente politico di maggioranza che attende ora un riscontro in tempi brevi della proposta.