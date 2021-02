Ricoverato al Ruggi per Covid: Salerno prega per Don Alfonso Il sacerdote, in terapia sub-intensiva, ha 81 anni. "Preoccupa lo stato compromesso dei polmoni"

Salerno prega per Don Alfonso Santamaria. Storico parroco di Sant'Eustachio ricoverato all'ospedale Ruggi, in terapia sub-intensiva, per Covid. Il sacerdote ha 81 anni. La comunità parrocchiale di Sant' Eustachio sta accompagnando con la preghiera la dura prova di Don Alfonso insieme a tutta la sua famiglia, l'arcivescovo i sacerdoti, amici e conoscenti.

"Chi volesse unirsi in preghiera alle 12 può recitare la Salve Regina. Inoltre, ogni giorno durante la celebrazione Eucaristica viene inserita l'intenzione per don Alfonso.". A spiegarlo è Don Nello Senatore, il quale, insieme a Don Roberto De Angelis, si è occupato di Don Alfonso fino al ricovero in ospedale. "La situazione di don Alfonso è stabile, i medici sono preoccupati per lo stato compromesso dei polmoni. " Hanno fatto sapere alla comunità.