Centro polifunzionale di Matierno diventerà punto vaccinazioni A comunicarlo l'assessore all'urbanistica di Salerno Mimmo De Maio

Il centro polifunzionale di Matiero diventerà, nelle prossime settimane, un punto di vaccinazioni anti-Covid. A comunicarlo l'assessore all'urbanistica di Salerno, Mimmo De Maio, he questa mattina si è recato sul posto. I lavori del centro Polifunzionale di Matierno, completati da poco, sono stati realizzati con le risorse del Bando delle Periferie.

"All'avvio dei lavori, mai avrei immaginato di dover adibire tale spazio per attività legate a fronteggiare una pandemia. Il centro sarà, nelle prossime settimane, attrezzato quale punto di vaccinazione per il comprensorio dei rioni collinari." Ha fatto sapere l'assessore, sottolineando che la struttura "Importate per le sue caratteristiche e dimensioni, sarà a servizio del quartiere e punto di riferimento per tutto il comprensorio, che va da Fratte fino ai rioni collinari."

Uno spazio importante, una struttura semplice e resistente che all'interno ha diversi spazi ampi e divisori modulabili, che possono assolvere a diverse funzioni. "L' auspicio è che il centro polifunzionale possa iniziare a svolgere le attività e le funzioni originarie, in un futuro quanto più prossimo possibile." Ha concluso l'assessore De Maio.