Presidio USCA pediatrica a Salerno: unanimità in consiglio Santoro: "Vittoria importante, ora realizzarla"

È iniziato poco dopo le 10.30 di questa mattina un nuovo consiglio comunale a Salerno. Diversi i punti all'ordine del giorno tra cui la destinazione vincolata all’uso pubblico dell’ex Tribunale, la nascita di un’Usca pediatrica ed il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick ZaKi.

Su volere della maggioranza dei Capigruppo del Consiglio Comunale si è tenuta la nuova seduta del Consiglio comunale che ha portato temi importanti all’ordine del giorno ed al voto unanime a favore dell’USCA pediatrica come da proposta del Consigliere Dante Santoro che ha commentato con soddisfazione: "Primo grande passo e adesso la vera conquista per i cittadini salernitani sarà avere un’USCA pediatrica in città. Siamo riusciti a restituire un vero Consiglio Comunale alla città di Salerno dopo decenni di assenza totale, infatti era da decenni che non si celebrava una seduta del Consiglio Comunale non per volere di “uno solo” ma su richiesta dei rappresentanti del popolo salernitano. Così su richiesta della maggioranza dei Consiglieri Capigruppo abbiamo ottenuto che si discuta (e ci auguriamo decida) in favore della creazione di un presidio sanitario USCA pediatrico, necessario per prevenire ed individuare casi di Covid-19 aiutando i più piccoli e le rispettive famiglie di Salerno. Altri temi che sono stati affrontati grazie all’azione di altri Consiglieri liberi del Comune di Salerno saranno sulla utilità pubblica che dovrà avere l’ex Palazzo di Giustizia, la situazione degrado in città inaccettabile e rimedi veri per la crisi economica locale. Lasceremo un segno indelebile di questi 5 anni di battaglie da uomini liberi".