Ex tribunale Salerno "Manterrà destinazione d'uso pubblico" Le parole del sindaco Vincenzo Napoli a seguito del consiglio comunale

"Il Consiglio Comunale di Salerno ha ribadito all'unanimità l'impegno a garantire che l'edificio storico dell'ex Tribunale di Salerno mantenga una destinazione d'uso pubblico. - Queste le parole del primo cittadino Vincenzo Napoli a seguito del consiglio comunale di questa mattina - In tal senso la Civica Amministrazione svolgerà ogni utile iniziativa presso tutte le amministrazioni ed istituzioni coinvolte al fine di preservare questo patrimonio storico ed urbanistico della nostra comunità."

L'assise ha confermato, inoltre, il desiderio di conferire un'onoreficenza ai concittadini che maggiormente si sono spesi per la lotta alla pandemia. "Le proposte giunte in Consiglio Comunale, pur apprezzabili, limitavano tale riconoscimento a categorie come quelle medico-sanitarie che hanno svolto una funzione preziosa insieme a tanti altri soggetti come forze dell'ordine, polizia municipale, protezione civile, lavoratori di servizi essenziali. È parso dunque utile e doveroso un ulteriore approfondimento che scongiuri involontarie discriminazioni. Il Consiglio, infine, ha approvato all'unanimità la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, giovane attivista e studente privato della libertà da oltre un anno in Egitto."