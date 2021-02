Salerno, verde pubblico: protocollo d'intesa Comune e Agronomi "Verificheremo lo stato delle alberature per dare un volto sempre più green alla nostra città"

Firmato il protocollo d'intesa tra il comune di Salerno e l'Ordine degli Agronomi e Forestali per la gestione del patrimonio arboreo cittadino e la promozione della cultura del verde.

Soddisfatto il primo cittadino Enzo Napoli che ha commentato: "Esperti del settore ci supporteranno dal punto di vista scientifico nella analisi della nostra dotazione arborea. Verificheremo lo stato delle alberature per dare un volto sempre più green alla nostra città e, al contempo, per garantire la massima sicurezza." L'accordo durerà tre anni e prevederà una cooperazione attiva e costante tra le parti, nelle loro rispettive responsabilità, capacità e competenze, che miri allo sviluppo ed al miglioramento della gestione del patrimonio verde della città. In particolare, si mira ad iniziative di informazione sull'innovazione nelle forme di pianicazione, progettazione e gestione del verde pubblico e privato attraverso la realizzazione di concorsi di idee, workshop, convegni nell'ambito del territori del Comune di Salerno, nonché attraverso la creazione di un gruppo di lavoro costituito da tecnici iscritti all’ordine e operatori dell’Amministrazione comunale.