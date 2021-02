Covid: prorogata la scadenza dei buoni spesa Ecco come fare per ottenerli. Il Comune chiede il sostegno dei Caf e Patronati

È stata prorogata al prossimo 1° marzo la scadenza per la presentazione delle domande per l'assegnazione di buoni spesa a favore di persone in condizione di bisogno a seguito dell'emergenza sanitaria. La documentazione dovrà essere compilata direttamente on line sul portale servizi on-line del Comune di Salerno al seguente url: https://servizi.comune.salerno.it/web/home/sostegno-emergenza-covid-191

Nel solco di quanto già avvenuto in occasione delle precedenti assegnazioni dei contributi alle persone in difficoltà economica, l'Amministrazione Comunale auspica che i Patronati e Caf della città possano generosamente coadiuvare i cittadini interessati nelle operazioni di compilazione delle domande: un sostegno tanto più decisivo e necessario per tante persone e famiglie in particolari condizioni di disagio per effetto della crisi economica e sociale causata dalla pandemia.