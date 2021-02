"Screening su dipendenti Asl per valutare efficacia vaccini" La Uil Flp scrive all'Asl di Salerno

Screening sui dipendenti dell'Asl Salerno per valutare l'efficacia del vaccini. Questa la richiesta che il segretario provinciale della Uil Flp, Antonio Malangone, ha inviato alla direzione dell'Asl di Salerno. "Riteniamo il monitoraggio post-vaccinazione uno strumento preventivo per valutare il livello iniziale di anticorpi per la valutazione dei titoli anticorpi contro il Sarà-CoV-2." Si legge nella nota.

"Ringraziamo anticipatamente tutti colore che a vario titolo stanno lavorando nelle varie U.O. contro il Covid19, dimostrando che le emergenze si superano con l'impegno di tutti." Ha sottolineato Malangone.