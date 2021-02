Salerno, il centro storico dà l'addio al cane Argo I residenti lo hanno voluto ricordare con un manifesto

Per 15 anni è stato il cane del centro storico di Salerno, i residenti hanno voluto ricordarlo con un manifesto e una foto. “Il suo ricordo resterà per sempre nel cuore di chi lo ha conosciuto, gli animali non li abbandonate, amateli, sono un dono del Signore” il messaggio d'affetto per l'amico a 4 zampe.