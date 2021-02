"L'ambasciatore ucciso in Congo era un amico del Cilento" A lutto le comunità di Camerota e Trentinara, il ricordo social dei sindaci Scarpitta e Carione

Aveva ricevuto il premio “Nassirya per la pace” lo scorso ottobre a Licusati, nel comune di Camerota. L’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso in un attentato in Congo insieme ad un carabiniere, era un amico del Cilento. Il sindaco Mario Scarpitta ha espresso il cordoglio suo personale e dell’amministrazione.

"Io e mia moglie abbiamo tre bambine, la più grande ha tre anni e mezzo e le gemelline due anni e mezzo, e quando dico che sono ambasciatore in Congo tutti sono stupiti, ci dicono che è pericoloso. Ma partiamo da un presupposto: fare l'ambasciatore è un po' come una missione. Quando sei un rappresentante delle istituzioni hai il dovere morale di dare l'esempio", le parole che pronunciò in quella occasione.

Ma c’è anche un’altra comunità salernitana a lutto per l’attentato terroristico: è quella di Trentinara, che aveva accolto l’ambasciatore e la compagna. Il primo cittadino Rosario Carione ha affidato ai social il proprio dolore.