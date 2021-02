Frana Via Croce, Santoro: "Pedaggio gratis sempre" Il consigliere: assurdo prevedere fasce orarie, i disagi durano tutto il giorno

Il consigliere comunale e provinciale Dante Santoro torna sulla frana di Via Croce tra Salerno e Vietri sul Mare e dice di farsi portavoce "delle lamentele di migliaia di automobilisti, molti dei quali lavoratori, che hanno dovuto fronteggiare la chiusura del tratto stradale".

Nel mirino, in particolare, il pagamento del pedaggio "in determinati orari a causa dell'esenzione solo parziale ed in determinate fasce orarie del casello autostradale. Assurdo che si possa solo pensare di far pagare gli automobilisti costretti ad usare l'arteria autostradale della Salerno-Cava a causa del dissesto idrogeologico del costone di via Croce - argomenta Santoro -. Ricordiamo che noi siamo contrari anche in condizioni normali a questo pedaggio scandaloso ed iniquo. Chiedo fin da subito di estendere l'esenzione h24 ad Autostrade Meridionali e chiedo una presa di posizione ai rappresentanti delle amministrazioni ancora dormienti a riguardo sia al Comune che alla Provincia".