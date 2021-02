Salerno: bandiere a mezz'asta per morte Attanasio In tutta Italia commozione e partecipazione al lutto dei familiari

Bandiere a mezz'asta a Palazzo di Città per la morte a Kinshasa, dell’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi insieme ad un autista, Mustapha Milambo, in un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite nel parco dei Virunga. “Cordoglio e vicinanza alle famiglie per questa vile e crudele imboscata” comunicano dall'Ente.