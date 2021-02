Il Covid in classe: chiude l'istituto "Virtuoso" a Salerno Scuole chiuse a Nocera fino al 2 marzo. Oltre 70 casi a Scafati

Aumentano i contagi nelle scuole del Salernitano. Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza del dell’Istituto Professionale “Roberto Virtuoso” da domani, giovedì 25 febbraio e fino al prossimo 10 marzo. La decisione è stata presa a seguito della notizia, ricevuta nel tardo pomeriggio di oggi, della positività al Covid di alcuni alunni dell'Istituto. Le attività in presenza potranno proseguire presso la Sezione Carceraria dell'Istituto in quanto autonoma per quanto riguarda il personale scolastico.

Stop alla didattica in presenza nel comune di Nocera Inferiore. Il sindaco Manlio Torquato ha firmato, oggi pomeriggio, una nuova ordinanza che dispone, in via cautelativa e immediata, la sospensione dell’attività didattica in presenza, per le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, dal 25 Febbraio e fino al 2 marzo.

Inoltre, il primo cittadino ha sollecitato le pratiche informative presso le scuole del territorio per la copertura vaccinale del personale scolastico.

E’ stata resa immediatamente disponibile dall’ Amministrazione comunale, la sede del locale Palazzetto dello sport, Il Palacoscioni, per le attività operative e amministrative legate all’ effettuazioni dei vaccini sulle fasce della popolazione attualmente interessate dalla somministrazione vaccinale (personale scolastico e ottuagenari). Il sindaco ha poi richiesto alle Forze dell’ Ordine Territoriali ( Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza) e ai competenti Uffici di Governo locali ( Prefettura e Questura) , un supporto nelle attività di controllo sulla cittadinanza in merito al rispetto della normativa anti-covid, per coaudiuvare la Polizia Locale e le Unità di Protezione Civile già impegnate in suddette operazioni.

Esplode il contagio a Scafati. In città, nelle ultime ore, sono stati registrati 71 positivi, tra cui un dipendente comunale. Una situazione che ha costretto il sindaco Cristoforo Salvati a firmare due ordinanze con nuove misure restrittive.

“Facciamo chiarezza! - scrive la fascia tricolore - Ho disposto una serie di misure finalizzate ad evitare il rischio di un’ulteriore diffusione del Covid 19 nella nostra città, che potrebbe avere effetti devastanti. Oggi ci sono 71 nuovi casi di contagio a Scafati, secondo quanto appena comunicato dall’unita di crisi regionale. Le misure che abbiamo deciso di adottare, come Amministrazione, sono motivate da questo esponenziale incremento del numero di positivi che purtroppo continua ad aumentare progressivamente. Misure necessarie che vengono adottate anche tenuto conto dell'impennata dei contagi a Scafati, come negli altri comuni dell’Agro Sarnese Nocerino, causati dalla cosiddetta variante inglese.”