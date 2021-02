"Viaggio" nella Salerno abbandonata per combattere il degrado Parte l'iniziativa "Dritti al punto": un dossier denuncia e nuove proposte |FOTO E VIDEO

"Dritti al punto", è questo il titolo di un "viaggio" nella Salerno abbandonata che mira alla realizzazione di un dossier che immortali lo stato di abbandono di alcune zone, da consegnare al sindaco, per chiedere "immediate soluzioni che ridiano dignità alla città". La nuova iniziativa messa in campo dall'associazione “Salute e Vita” ed “Help - Tutela e Sostegno dei Consumatori”, con il supporto dei suoi volontari e del fotoreporter Guglielmo Gambardella è partita questa mattina.

Prima tappa del tour al Solarium di piazza della Concordia, struttura che "Dopo ben due tentativi e spese, sempre con fondi pubblici, torna ad essere terra di nessuno dopo esser stato privatizzato a discapito della comunità che vede prima privatizzati sempre più spazi pubblici e, dopo, li vede abbandonati". Dichiara il presidente dell'associazione Salute e Vita, Lorenzo Forte.

"Un tour di associazioni che vuole dire la propria e non solo denunciare l’abbandono dal centro alle periferie." Aggiunge Forte, sottolineando che l'obiettivo della manifestazione non sarà solo di accendere i riflettori sullo stato di abbandono dei luoghi ma anche di proporre soluzioni e idee per rilanciarli.

Diverse saranno le tappe del tour: dalla villa comunale di Fratte "divenuta ormai luogo di spaccio" Tuona Forte, al Centro Storico alto "Ormai fatiscente e degradato". Ma anche il Palazzo Genovese, cuore del centro cittadino, per cui c'è un preciso progetto di rilancio: "Consegnare l'edificio agli artigiani della città facendolo diventare una scuola di arte e mestieri." E l'ex Tribunale che può diventare "Una sede di rappresentanza dell'Università di Salerno, con sale convegni e sale proiezioni, così da rilanciare anche il rapporto tra cultura e città."

In video, la dichiarazione del presidente dell'associazione "Salute e Vita" Lorenzo Forte.