Covid, individuati quattro centri vaccinali a Salerno L'annuncio del sindaco durante la conferenza stampa dell'iniziativa "Tamponiamo il Covid"

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa del progetto “Tamponiamo il Covid” volta a uno screening territoriale quanto più capillare possibile. "Si tratta di una iniziativa di screening sul territorio promossa dal Rotary di Salerno insieme a parrocchie e laboratori di analisi per chi vuole sottoporsi gratuitamente ai test (600 in questa prima fase). Ringrazio tutti i soggetti coinvolti, perché solo facendo squadra possiamo sconfiggere il Covid."

Nel corso dell'incontro il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha annunciato ai cittadini quattro nuovi centri vaccinali. Saranno il centro sociale, il cinema Augusteo, i Salesiani e la struttura periferica a Matierno. Atteso il via libera da parte dell'Asl per iniziare i lavori che dovrebbero essere completati in pochi giorni.