Il Covid entra in classe: chiuso il liceo De Sanctis a Salerno A Trentinara chiusa scuola dell'infanzia: positiva una insegnante

Il Covid prende ancora di mira gli studenti. Nuovi contagi sono emersi all'interno del liceo statale Francesco De Sanctis di Salerno. A seguito della riscontrata positività al virus di diversi alunni e delle conseguenti misure di quarantena disposte per numerosi altri allievi, il sindaco Vincenzo Napoli, sentita l'ASL, ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 26 febbaraio e fino all'11 marzo. Un analogo provvedimento era già stato disposto per l'istituto "Roberto Virtuoso" nella serata di ieri.

Chiudono, poi, anche altre scuole della provincia. Dopo la notizia della positività di una insegnante della Scuola dell'infanzia di Trentinara, il sindaco Rosario Carione, dopo aver sentito la dirigente scolastica e il dipartimento di prevenzione della Asl, ha disposto la chiusura del plesso scolastico della scuola dell'infanzia per domani venerdì 26 febbraio per effettuare la necessaria sanificazione. "É in corso da parte della Asl la verifica della catena dei contatti." Ha fatto sapere il primo cittadino.

Positiva anche una collaboratrice della scuola primaria e dell'infanzia di Ciorani, nel comune di Mercato San Severino. Per cosentire la sanificazione e la ricostruzione dei contatti, il sindaco Antonio Somma ha disposto la chiusura della struttura per domani 26 febbraio. Positiva anche una docente della sede centrale della scuola “San Tommaso d’Aquino”, anche questo edificio rimarrà chiuso domani, 26 febbraio, al fine di consentire la sanificazione straordinaria e l’ultimazione dell’elenco contatti per le determinazioni conseguenti dell’Asl.