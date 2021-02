Covid, Salerno piange la scomparsa di don Alfonso Stimato e benvoluto da tutti, in lutto la Chiesa salernitana

La comunità di Sant'Eustachio e l'intera chiesa salernitana è in lutto per la scomparsa di don Alfonso Santamaria. Stimato e benvoluto da tutti, il sacerdote è deceduto questa mattina, a causa delle complicanze provocate dal Coronavirus. «Carissimi stamattina alle 7:00 don Alfonsino ha reso la sua anima a Dio. Negli ultimi giorni c'erano state delle complicanze respiratorie e cardiologiche. Lo affidiamo al Signore della Vita confidando nella Sua Misericordia. Don Nello e don Roberto», il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook della parrochia di Sant'Eustachio.

Vicina ai familiari e all'intera comunità anche la Caritas di Salerno Campagna Acerno: "Un percorso quello con don Alfonso di un tratto di vita lungo. Dal 1983, ordinato sacerdote e parroco, si presenta premuroso e attento; non toccategli i sacerdoti, spenderà la sua vita per essi attraverso la FACI, ANSPI e un tratto di cammino nella Forania Salerno Est. Come dimenticare la premura per i poveri e con i poveri, sempre attento a tutti. Il mio piccolo ma grande Alfonsino. grazie per quanto ci hai donato e per quello che farai da lassù. non lascerai tranquillo Gesù, per intercedere per noi tua famiglia. Grazie pregherò per te, tu prega il signore Gesù per me, per i presbiteri e per tutto il Popolo di Dio.", il commosso ricordo e la preghiera del direttore don Marco Russo.