Salerno, inquinamento a Santa Teresa: Ministero incarica ISPRA Liberamente Insieme: "I salernitani hanno il diritto di sapere"

Dopo i numerosi episodi di "sversamenti rossi" sull'arenile di Santa Teresa a Salerno, le diverse segnalazioni e denunce al Ministero dell'ambiente a firma dell'avvocato Oreste Agosto, dell'associazione Liberamente Insieme, il ministero ha accolto le richieste ed ha incaricato l'ISPRA (Istituto Sistema nazionale a Rete per la Protezione dell’Ambiente), ad effettuare "una valutazione tecnico-scientifica degli episodi di inquinamento lamentati"

"Il Ministero dell’Ambiente ha accolto le controdeduzioni proposte dalla nostra associazione contro le affermazioni del dirigente Caselli che aveva concluso che “in sintesi non siamo di fronte a nessun eventuale danno ambientale, bensì ad episodi specifici non continuativi, che peraltro non hanno comportato alcun danno di nessun genere” Si legge nella nota inviata dall'avvocato Agosto.

"Tali conclusioni sono state articolatamente e documentalmente contestate con note dell’Associazione dell’8 e 15 febbraio 2021, in riferimento alle acque rosse, alla melma nera e alle tubazioni con scarico di acque non sane.

Il Ministero ha accolto la ricostruzione e con la nota del 24 febbraio il Direttore Generale ha incaricato l’ISPRA, Istituto Superiore per la Ricerca e Protezione Ambientale Centro nazionale per le crisi le emergenze ambientali e il danno di effettuare “una valutazione tecnico-scientifica degli episodi di inquinamento, con verifica della sussistenza di eventuali situazioni di danno ambientale e/o di minaccia di danno ambientale, nonché con indicazione delle eventuali misure di prevenzione e/o riparazione necessarie”.

Con il passaggio delle valutazioni e delle indagini alla competenza dell’Ispra, il Ministero ha riconosciuto che le evidenze documentali e fotografiche, risalenti all’anno 2012, sono prova di inquietanti e ricorrenti episodi e che non è possibile accantonare i fenomeni con una semplice dichiarazione comunale del tipo: ‘è tutto a posto’.

I fenomeni, va sottolineato, sono iniziati proprio nel periodo della costruzione del fabbricato privato e della piazza nell’area di Santa Teresa. Purtroppo, l’area storica di Santa Teresa è quella maggiormente colpita da una devastazione non solo edilizio - urbanistica e paesaggistica ma anche ambientale con la deviazione illecita del torrente Fusandola e con il conclamato inquinamento ambientale.

Noi riteniamo che il gravissimo problema dell’inquinamento della Spiaggia dei Salernitani sia rimasto inaccettabilmente trascurato e meriti la massima considerazione sia per evitare la distruzione di un ‘bene comune’, sia per i possibili effetti a danno della salute pubblica. I cittadini salernitani hanno il diritto dovere di conoscere la verità di quello che si sta verificando nella area marittima più amata del centro storico cittadino."