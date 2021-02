Salerno: chiusa Santa Teresa, stop agli alcolici dopo le 18 Le nuove ordinanze del sindaco Vincenzo Napoli

Contagi in aumento, il sindaco Vincenzo Napoli corre ai ripari. Il primo cittadino di Salerno ha firmato due ordinanze con nuove misure restrittive per cercare di ridurre la diffusione del Covid-19 in città. Sabato 27 e domenica 28 febbraio, dalle 8 alle 22, sarà chiuso l'arenile di Santa Teresa. La spiaggia, uno dei principali luoghi della movida cittadina, è stata più volte oggetto di critiche e segnalazioni per i continui assembramenti che si sono verificati, soprattutto nei fine settimana. Con un secondo provvedimento, poi, la fascia tricolore ha disposto il divieto di vendita di alcolici e superalcolici dalle ore 18 e sino alla chiusura a tutti gli esercizi commerciali. Consentita la vendita da asporto.