Le fotografie del degrado degli operatori di Salerno Pulita Spazzatura ovunque e rifiuti non conformi alla differenziata: è caccia ai trasgressori |FOTO

Un servizio fotografico che non rende certo onore alla città. Via Antonio Russo e piazza Vincenzo Giordano, nella zona orientale di Salerno, sono i luoghi protagonisti di alcuni scatti che testimoniano la vergognosa situazione che si è presentata, alle prime luci dell'alba, agli operatori di Salerno Pulita. Sacchetti, buste di immondizia ovunque e rifiuti non conformi alla raccolta differenziata, ormai in vigore da anni nel comune. Questa volta, i rifiuti non sono stati raccolti e l'irregolarità è stata segnalata ai vigili urbani, che si spera riescano ad individuare i trasgressori, a cui potrebbe essere elevata una multa fino a 500 euro.