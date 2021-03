Covid a Salerno, il sindaco Napoli: "Stiamo peggio di prima" "Stiamo pagando le spensieratezza di qualche settimana fa"

Una nuova ondata di contagi che preoccupa il primo cittadino di Salerno, Vincenzo Napoli. "Stiamo peggio di prima." Commenta senza mezzi termini, a margine di un incontro al comune. Nelle ultime settimane la provincia ha visto risalire il numero dei cittadini risultati positivi al Coronavirus.

"Credo che stiamo pagando le spensieratezza di qualche settimana fa. - Ha spiegato il sindaco Napoli - Queste cose si pagano nel tempo, non in due o tre giorni. Ci si comporta con leggerezza poi si pagano conseguenze. Speriamo che la campagna vaccinale possa in qualche modo contribuire per un ritorno alla normalità. Ma al vaccino dobbiamo arrivare sani. Non sono ammessi comportamenti irresponsabili. Bisogna fare in modo che ciascuno senta il peso della responsabilità, non dobbiamo pensare che le cose succedano sempre agli altri."

Ed ancora, sulla campagna di vaccinazione: "Abbiamo individuato i centri per i vaccini, che sono Cinema Augusteo, centri sociali di Pastena e Matierno, i Salesiani. Un piccolo problema in quest'ultima struttura:" Non è di nostra proprietà e abbiamo stipulato contratto di comodato con i Salesiani. Dopo incontri e verifiche di controllo e dopo i progetti, si passerà all'arredamento dei centri."