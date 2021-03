Salerno,contagio nello staff del sindaco: Napoli in isolamento In programma la sanificazione dei locali del comune

Covid a Palazzo di città. Un contagio è emerso tra i membri dello staff del sindaco Vincenzo Napoli. In via precauzionale, quindi, il primo cittadino e i suoi collaboratori si sono messi in isolamento volontario, fino alla prossima settimana, in attesa di sottoporsi al tampone. In programma, per questo pomeriggio, la sanificazione del secondo piano del comune.