Vaccini a Salerno, Cammarota"Utilizzare la stazione marittima" “Ci sarebbe ampia possibilità di ingresso e di uscita, spazi aperti, e soprattutto posti auto”

“Il vaccino è l’unica vera via di uscita dal Covid’, bisogna pensare alle soluzioni migliori e più pratiche, la stazione marittima è una di queste”. Lo afferma in una nota La Nostra Libertà con il candidato sindaco avvocato Antonio Cammarota, il quale rimarca come “in questi giorni si sta cercando di garantire aree idonee per la vaccinazione ma non si tiene conto della difficoltà di parcheggio per le auto”.

“Chiederò dunque al sindaco di Salerno di utilizzare oltre alle sedi già individuate anche la stazione marittima”, conclude Cammarota “ci sarebbe ampia possibilità di ingresso e di uscita, spazi aperti, e soprattutto posti auto”.