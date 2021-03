Salerno, partiti i vaccini al personale scolastico Attivati due punti per la somministrazione del siero anti Covid 19

Hanno preso il via oggi pomerigigo le attività di vaccinazione al personale scolastico a Salerno. A darne notizia, dopo giorni di polemiche per il ritardo, è l'Asl cittadina. Sono stati attivati due punti vaccinali: uno in Via Vernieri ed uno presso l'Istituto scolastico "Santa Caterina-Amendola", in via Luigi Lazzarelli. Domattina partiranno invece le attività presso il terzo punto vaccinale di Salerno, dedicato al personale scolastico: il Poliambulatorio di Pastena.