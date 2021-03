Salerno, dopo la frana riapre parzialmente via Benedetto Croce Dalle ore 21 di questa sera sarà garantito l'attraversamento dell'arteria a senso unico

Dopo la frana, riapre via Benedetto Croce a Salerno. A partire dalle ore 21 di questa sera, sarà garantito l'attraversamento dell'arteria a senso unico alternato.

A renderlo noto l'assessore all'urbanistica presso comune di Salerno, Mimmo De Maio: "In poco più di quindici giorni, si è riuscito a garantire un non facile risultato. Un sincero apprezzamento va ai lavoratori dell' Impresa Cardine srl per la ininterrotta attività fin ora svolta e che continuerà nelle prossime settimane. Un ringraziamento va ai dirigenti della Provincia, per la prima fase di indagini e ai responsabili del settore ambiente del Comune che hanno seguito la successiva fase della messa in sicurezza. La celerità dell'intervento è stata garantita dalla immediata messa a disposizione di risorse da parte della Regione Campania."