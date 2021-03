Covid a Salerno: il sindaco Napoli negativo al primo tampone Il test dopo la positività di un membro del suo staff

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli è risultato negativo al primo tampone a cui si è sottoposto dopo la positività al Covid 19 di un membro del suo staff. Il secondo sarà effettuato nella giornata di lunedì. La fascia tricolore si era posta in auto isolamento fiduciario e proseguirà la quarantena presso la propria abitazione come il resto dei suoi collaboratori. Intanto nella giornata di ieri sanificati gli ambienti al secondo piano di Palazzo di Città. E' la terza volta che il primo cittadino finisce in isolamento per contatti con persone positive sul luogo di lavoro.