Covid, Salerno: il sindaco chiude l'arenile di Santa Teresa Divieto di vendita alcolici dopo le 18 nel fine settimana in città

Il comune di Salerno ha disposto per le giornate di sabato e domenica la chiusura dell'arenile di Santa Teresa dalle ore 8 alle 22, lasciando libero accesso solo alle attività commerciali. Inoltre è vietata in città la vendita di alcolici dalle 18 fino alla chiusura degli esercizi. L'ente fa sapere che questa nuova ordinanza vuole evitare possibili assembramenti pericolosi per il contagio da Covid 19.