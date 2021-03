La Nostra Libertà:"Sostegno Partite Iva anche in zona rossa" Salerno, Cammarota: "L’amministrazione comunale fa tante chiacchiere e niente fatti”

“In questo momento dobbiamo sostenere il mondo delle partite iva e del commercio non per un privilegio, ma perché oggi subiscono un danno che non dipende dalla loro capacità e dal loro merito, ma dalla pandemia”.

Lo afferma in una nota l’avv. Antonio Cammarota, il quale denuncia come “l’amministrazione comunale fa tante chiacchiere e niente fatti”, e rilancia la assistenza legale e fiscale gratuita, da sempre i martedì dalle 18 alle 20 nella sede di via Lucio Petrone 69, ma che a causa della zona rossa verrà rimodulata diversamente con call telefoniche e internet.

“Per queste categorie e per chi riceve cartelle esattoriali”, conclude Cammarota, “potenzieremo le nostre consulenze qualificate con i nostri professionisti, il dott. Emilio Lucibello, la dott.ssa Stefania Serra, l’avv. Assunta Di Marco ed altri, che potranno essere contattati tramite la pagina Facebook de La Nostra Libertà”.