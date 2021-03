Caos al Ruggi, lavoratori delle ditte di pulizia in rivolta "Contratti a part time a 4 ore.Tutto ciò in uno stato di proroga"

Urlano "Vergogna" da sopra il tetto dell'ospedale di Salerno. Esplode la protesta delle lavoratrici e lavoratori delle ditte di pulizie e sanificazione operanti all' AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. "In regime di proroga, nuove assunzioni, ostruendo l'auspicato contratto a tempo pieno. In piena pandemia, Maestranze obbligate a turni massacranti, adesso in proroga di appalto, nuove assunzioni per gratificare i soliti amici."Le motivazioni alla base della mobilitazione.

"Contratti a part time a 4 ore.Tutto ciò in uno stato di proroga. Politici e sindacati senza scrupoli riducono famiglie alla fame." La denuncia dei lavoratori della Epm e Gesap.