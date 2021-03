Il Giardino dell’Arte: Siglato accordo a Palazzo Sant’Agostino Il presidente Strianese: "Necessario restituire questo spazio alla comunità"

A Palazzo sant’Agostino è stato siglato l’Accordo di Partenariato fra Provincia di Salerno e Liceo Artistico Sabatini-Menna di Salerno, relativo al progetto "Il Giardino dell’Arte” che prevede la riqualificazione ambientale e funzionale di una corte interna all’edificio principale del Liceo Artistico, a valere sull'Avviso "Creative Living Lab" - III^ edizione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per un finanziamento richiesto di 50mila euro.

Hanno firmato l’accordo Paky Memoli, Consigliera provinciale delegata alla cultura, e Ester Andreola, Dirigente scolastica del Liceo Artistico Sabatini-Menna che è il Soggetto proponente e quindi Capofila. Mentre la Provincia di Salerno è Ente Soggetto Associato, unitamente al Comune di Salerno, alla Fondazione della Comunità Salernitana Onlus ed al C.N.A. Salerno.

“L’area interessata dall’intervento – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese - e` un giardino interno con superficie di ca. 900 mq a cielo aperto, collegato agevolmente agli spazi didattici e all’ingresso del Liceo Artistico.

Attualmente è in stato di totale degrado e quindi non fruibile dagli studenti. È necessario restituire questo spazio alla comunità scolastica, con una adeguata riqualificazione e rifunzionalizzazione. Verrà quindi chiamato “Giardino dell’Arte”, innanzitutto perché funzionale alle attivita` didattiche proprie delle Discipline artistiche dell’Istituto, ma anche perché sarà aperto a una fruizione esterna, come spazio polivalente per eventi culturali vari.

Ringrazio la dirigente scolastica Ester Andreola per averci proposto di aderire a questo progetto molto interessante e la Consigliera provinciale Paky Memoli per avere subito accolto e supportato la proposta. Auguro a tutti buon lavoro.”