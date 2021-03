Focolaio Covid a Caselle in Pittari: il sindaco fa chiarezza Sono 29 i positivi"La vera domanda da fare è se la situazione è sotto controllo: la risposta è sì"

Focolaio Covid a Caselle in Pittari, il sindaco Giampiero Nuzzo fa chiarezza. Da mercoledì scorso il comune ha registrato una nuova risalita dei contagi. “Avevo anticipato che i casi sarebbero aumentati. Lo dicevo perchè avevo la sensazione di trovarmi di fronte una variante del virus con un altro indice di diffusione" Ha sottolineato il primo cittadino che, con un video via social, fornisce un nuovo aggiornamento alla cittadinanza.

“Solo in tre famiglie abbiamo 13 positivi, per farvi capire l’indice di contagio di questo virus.” Spiega il sindaco.

“Tutti quelli che mi chiamano mi chiedono solo una cosa: quanti positivi abbiamo? Una domanda legittima ma che non da il senso della situazione nel comune e dell’evoluzione del focolaio. Possiamo avere 29 positivi, come nel nostro caso, con un focolaio circoscritto. Ma possono esserci 10 contagi ma non sotto controllo. Lasciamo perdere screening di massa e vediamo se queste famiglie sono state isolate. La vera domanda da fare è “Il focolaio è sotto controllo?” La mia risposta è sì.” Afferma il primo cittadino. Oltre questi 29 positivi, “attenzione al massimo” anche ad altre 2 situazioni che possono far lievitare questo numero, ma la situazione rimane comunque circoscritta.

“Stiamo relativamente tranquilli, perchè la guardia non va mai abbassata, e cerchiamo di recuperare un senso di responsabilità collettiva che in questi mesi è oggettivamente mancato. Non saremo più tolleranti. Ricorrerò a carabinieri e forze dell’ordine per denunciare situazioni che non possono più esistere, anche se questi atteggiamenti saranno commessi da mia moglie o mia figlia.”