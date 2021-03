Salerno, "Vaccinare urgentemente la comunità portuale" "I lavoratori non si sono mai fermati durante l'emergenza garantendo approvvigionamento dei beni"

"Siamo consapevoli degli sforzi che la Regione Campania sta attuando per concretizzare le indicazioni del Piano vaccinale anti Covid-19 e per ottimizzare tutti i processi organizzativi e gestionali dello stesso, ma è necessario intervenire sulle priorità."Sono le parole del presindente della cooperativa unica lavoratori del porto Flavio Gioia, Vincenzo D'agostino che, in una nota, chiede "urgentemente" di vaccinare la comunità portuale.

"Oltre alle strutture socio-sanitarie, alle RSA e agli istituti scolastici, va presa in considerazione, URGENTEMENTE, la comunità portuale. Grazie all’impegno, i rischi e i sacrifici di tante lavoratrici e lavoratori, il Porto di Salerno non si è mai fermato durante l’emergenza sanitaria e questo ha garantito l’approvvigionamento dei beni essenziali non

solo alla Città di Salerno, ma a tutto il Paese."

"Quindi bisogna inserire prioritariamente nel piano vaccinale anti Covid-19 definito dal Ministero della Salute, i lavoratori operanti nel settore del trasporto e della logistica."

"Come Presidente della Compagnia Portuale di Salerno, mi unisco alla richiesta delle Segreterie Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti e di Assoporti, ritenendo che la vaccinazione contro il Covid19 sia lo strumento utile a garantire l’esercizio delle attività in piena sicurezza a tutti gli operatori coinvolti nel Porto di Salerno nonché delle loro famiglie."