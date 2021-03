Consorzio Asi Salerno "Nessun ritardo nei lavori" Il punto della situazione sui cantieri aperti in città. "Sempre operativi"

Dopo alcune voci su presunti ritardi sui cantieri aperti, il Consorzio ASI SALERNO, in una nota, fa il punto della situazione sui lavori e precisa quanto segue:

"Nella zona industriale di Salerno sono stati aperti, ed alcuni ancora operativi diversi cantieri con l’obiettivo di rendere fruibile e sicura l’intera area:



? E’ attualmente in corso nella zona Industriale il cantiere per l’installazione di 80 postazioni di video sorveglianza con l’apposizione di sofisticate telecamere e 40 lettori ottici di targhe automobilistiche. Gli interventi rientrano tutti nel piano operativo nazionale “Pon Sicurezza e Legalità 2014-2020”.



? In via Wenner si sta procedendo all’installazione della fibra ottica a cura di Open Fiber e successivamente si procederà alla stesura dell’asfalto.

? In via De Luca, sono terminati i lavori di rifacimento dell’asfalto

? In via Acquasanta, via Wenner e via Zanzella della Porta, saranno realizzati interventi di rifacimento dell’asfalto e di messa in sicurezza delle arterie viarie, terminati i lavori di impilaggio attualmente in fase di realizzazione

? In via Mecio Gracco, via Tiberio Claudio Felice, via Firmio Lenzio e e via Terra delle Risaie sono in atto analisi geo radar per l’individuazione di sottoservizi.



Cantiere aperto ed operativo anche in via Talamo e via Picentino con il rifacimento della pubblica illuminazione, dei marciapiedi, la stesura del nuovo tappetino stradale, la realizzazione di nuovi impianti fognari, la riqualificazione dell impianto idrico di adduzione dell’acqua potabile ed inoltre l’ampliamento della seduta stradale.



Pertanto, nessun ritardo nei lavori si è fin qui registrato, così come invece è stato raccontato nella fantasiosa ricostruzione giornalistica. Appaiono quindi pretestuose ed inopportune, nonché prive di fondamento, tutte le critiche mosse al Consorzio da sempre operativo sul territorio salernitano e provinciale"