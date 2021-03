Covid a Salerno, il sindaco "Rispettiamo le chiusure" L'appello della fascia tricolore alla cittadinanza "Collaboriamo tutti"

Da oggi parchi, giardini, ville comunali, piazze e lungomare sono chiusi. Queste le disposizioni contenute nell'ordinanza che il presindente della Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato nella serata di ieri. Ulteriori limitazioni per cercare di contenere il diffondersi del Covid e cercare di limitare i contagi. La provincia di Salerno, come gran parte della nazione, sta subendo una nuova ondata di positivi. Anche nel capoluogo, i cittadini attualmente affetti da Coronavirus sono in aumento. "Numeri pericolosi" sottolinea il primo cittadino Vincenzo Napoli in un video.

Il sindaco, quindi, fa appello alla cittadinanza: "La curva dei contagi in città e in tutto il Paese sta tornando ad essere preoccupante. Collaboriamo tutti contro il Covid-19: indossiamo sempre la mascherina, usciamo di casa solo per lavoro o necessità, evitiamo ogni assembramento. Facciamo in modo da bloccare la pandemia, tanto più ora che entra nel vivo la campagna vaccinale"

"Stiamo cercando di massimo rilievo a questa nuova ordinanza. Gira una macchina della protezione civile che ricorda ai nostri concittadini le limitazioni, apporremo della segnaletica alle piazze chiuse. Faremo in modo che ciascuno sappia che non si può uscire se non per comprovati motivi. Grande attenzione e cautela, cerchiamo di bloccare questa pandemia."